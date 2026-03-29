«Не прогадали». В «Зените» высказались о трансфере Дивеева из ЦСКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о переходе и адаптации центрального защитника Игоря Дивеева.

«Игорь давно в чемпионате, многих в «Зените» знал по играм РПЛ, сборной. Для него переезд в Петербург был осознанным выбором. Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали. Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет ещё прибавлять», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За сине-бело-голубых Дивеев провёл шесть матчей.

Материалы по теме Эксклюзив Тренер «Зенита» предположил, почему Карпин не вызвал Соболева и Мостового в сборную России

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: