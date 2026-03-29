ЦСКА и «Пари НН» — лидеры по влиянию молодых игроков в РПЛ, «Зенит» — последний

Московский ЦСКА занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге после 22 туров по влиянию молодых игроков на результат. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ. Индекс учитывает количество минут на поле и выходы в стартовом составе футболистов, родившихся до 1 января 2004 года, количество таких игроков в составах клубов, их результативные действия и уровень матча на основе формы соперников.

Так, первое место с индексом 817,576 в рейтинге занимает ЦСКА. На второй строчке расположился «Пари НН» (509.998). Санкт-петербургский «Зенит» занимает последнее место в рейтинге (2,483).

Индекс молодых футболистов РПЛ за 22 тура сезона-2025/2026.

1. ЦСКА — 817,576.
2. «Пари НН» — 509,998.
3. «Акрон» — 177,282.
4. «Локомотив» — 165,792.
5. «Сочи» — 137,859.
6. «Ростов» — 127,809.
7. «Крылья Советов» — 119,191.
8. «Динамо» Москва — 94,308.
9. «Рубин» — 86,562.
10. «Спартак» — 56,196.
11. «Балтика» — 53,377.
12. «Динамо» Махачкала — 13,649.
13. «Оренбург» — 11,020.
14. «Краснодар» — 7,409.
15. «Ахмат» — 3,326.
16. «Зенит» — 2,483.

