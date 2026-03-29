«Барселона» считает, что сможет купить Бастони за € 55-60 млн — Mundo Deportivo

В «Барселоне» понимают, что защитник «Интера» Алессандро Бастони хочет играть за них в следующем сезоне, в связи с чем футболист исключает вариант с рассмотрением предложений от других клубов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые произвели расчёты и считают, что смогут приобрести 26-летнего игрока за € 55-60 млн. Тренерский штаб «Интера» готовится к возможному уходу Бастони.

На текущий момент зарплата защитника сборной Италии составляет € 5,5 млн в год. Подчёркивается, что «Интер» хочет продлить контракт с Бастони и поднять оклад до € 7 млн. При этом «Барселона» сообщила представителям футболиста о готовности платить больше.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: