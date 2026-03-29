Мужчина погиб на стадионе «Банорте» в Мехико перед матчем Мексика — Португалия

На стадионе «Банорте» («Ацтека») в Мехико произошёл трагический инцидент. В субботу, 28 марта, незадолго до начала матча-открытия между сборными Мексики и Португалии, мужчина упал с места в ложе, сообщает Reuters.

Игра должна была стать проверкой готовности арены после масштабной реконструкции, которая велась круглосуточно и должна была завершиться к установленному сроку.

По информации властей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что он попытался перебраться со второго яруса ложи на первый, перемещаясь по внешней стене сооружения. В результате он сорвался и упал на первый этаж.

Официальная церемония открытия стадиона запланирована на 11 июня. Эта арена станет первой в истории, которая примет матчи трёх чемпионатов мира по футболу.