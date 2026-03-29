«Приятный соперник». В «Зените» рассказали о пользе спарринга с «Кайратом»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о победе сине-бело-голубых над «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче. Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в международную паузу на матчи сборных.

«В клубе осталось очень мало людей, которых я помню, и в основном только в правлении, команда вообще полностью поменялась, но от каждой встречи с «Кайратом» эмоции самые классные. Причём что в Петербурге, что в Алма-Ате. Для нас это ещё и хороший поединок с достаточно приятным соперником. В паузу на сборные ребята получили правильную нагрузку», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Анатолий Тимощук перешёл из «Зенита» в «Кайрат» летом 2015-го, где спустя полтора года и завершил футбольную карьеру. Украинец работает в тренерском штабе клуба из Санкт-Петербурга с сентября 2017-го.