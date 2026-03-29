Сергей Булатов — кандидат на пост тренера «Крыльев» после решения уволить Адиева

В «Крыльях Советов» рассматривают вариант с назначением Сергея Булатова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В самарском клубе действительно приняли решение расстаться с Магомедом Адиевым, о чем ранее сообщил Metaratings. За назначение Булатова выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.

Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», самарский клуб сделал выбор в пользу Сергея Юрана.

Булатов является ассистентом тренера. 54-летний специалист работает в «Крыльях Советов» с 2020 года.

Адиев возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

