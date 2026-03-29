Агент Ахметова отреагировал на новость о том, что «Зенит» не продлит контракт с игроком

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова, выступающего на правах аренды в составе «Крыльев Советов», отреагировал на информацию, что сине-бело-голубые не планируют продлевать контракт с футболистом.

«Проблема в том, что я об этой информации ничего не слышал. Не будут продлевать контракт с Ахметовым, значит, не будут. Я с «Зенитом» не говорил, ничего не знаю», — сказал Гегечкори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание Legalbet сообщило, что истекающий летом 2026 года контракт Ахметова с «Зенитом» не будет продлён и футболист покинет команду в статусе свободного агента.

