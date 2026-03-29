Глава «Барселоны»: судьи не благоволят нам, они всегда помогают «Реалу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение, что футбольные судьи часто помогают мадридскому «Реалу».

«Я всегда считал, что мы должны быть намного сильнее, потому что судьи не благоволят нам. Кажется, что они всегда помогают «Реалу». У них явно есть предвзятость по отношению к «Барселоне», — приводит слова Лапорты El Pais.

После 29 туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 73 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей «сливочные» набрали 69 очков и располагаются на второй строчке. В следующем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» (4 апреля), а «Реал» — с «Мальоркой» (4 апреля).

Материалы по теме
«Барселона» считает, что сможет купить Бастони за € 55-60 млн — Mundo Deportivo

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

