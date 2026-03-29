Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Брюгге» — Фальк

Комментарии

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию молодого немецкого нападающего «Брюгге» Николо Трезольди, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети Х. По информации источника, английский клуб активно ведёт переговоры по трансферу форварда.

В текущем сезоне Трезольди принял участие в 30 матчах за клуб, отметившись 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону и вингеру «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

После 31 тура АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 70 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android