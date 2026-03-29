«Арсенал» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Брюгге» — Фальк

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию молодого немецкого нападающего «Брюгге» Николо Трезольди, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети Х. По информации источника, английский клуб активно ведёт переговоры по трансферу форварда.

В текущем сезоне Трезольди принял участие в 30 матчах за клуб, отметившись 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону и вингеру «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

После 31 тура АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 70 очками.