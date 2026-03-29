Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Тимощук назвал два главных фактора прогресса Соболева

Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выступлении нападающего Александра Соболева весной. После возобновления сезона нападающий забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо».

«На данном этапе это один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать. Но потенциал у него ещё достаточно высокий – есть в чём прибавлять и куда расти. Всё зависит только от него.

Сложно выделить одну причину [прогресса Соболева]. Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в «Зените», любому футболисту не будет просто. К такому уровню нужно быть максимально готовым. Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал. Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку. При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе. Главное, этими шансами пользоваться», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Соболев снова тащит «Зенит»! Теперь пострадал «Кайрат»
Соболев снова тащит «Зенит»! Теперь пострадал «Кайрат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android