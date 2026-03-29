Лепёхин: все ожидали, что сборная России на одной ноге забьёт 10 мячей Никарагуа

Российский экс-футболист Константин Лепёхин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Сама сборная не может устать от товарищеских матчей. Могут устать какие-то отдельные футболисты. Говорить о том, что в сборной всё отвратительно? Такого не бывает. Я читал отзывы об игре с Никарагуа. Есть футболисты, которые выглядели достойно даже на фоне этого соперника. Мы просто сами недооцениваем Никарагуа. Поэтому нам кажется, что должны были выигрывать 10:0.

Но соперник был агрессивным, активным и старательным. Да, кто-то из игроков мог потерять мотивацию в сборной. Чтобы не было негативных отзывов в прессе, нужно побеждать такие команды и всех радовать. Мы ещё до игры посчитали, что на одной ноге сборная должна забить 10 мячей Никарагуа. Всё, что уже меньше 10, — это уже негатив», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Следующий матч сборной России состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команда сыграет с Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.