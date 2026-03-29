Тимощук рассказал, как реагирует Дуран на непопадание в основу «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как новичок команды Джон Дуран реагирует на непопадание в стартовый состав сине-бело-голубых в весенней части сезона.

«Если вы читали его интервью, Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет. Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава «Зенита». Мы заинтересованы и нуждаемся в помощи каждого футболиста, которым располагаем. Шансы получают все», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Джон Дуран перебрался в «Зенит» из «Фенербахче» на условиях аренды в зимнее трансферное окно. Колумбиец появился в основе сине-бело-голубых лишь в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в матче с «Балтикой» (1:0) и в двух играх Фонбет Кубка России.