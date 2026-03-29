80-летнего Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке

80-летнего Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке
Федерация футбола Румынии (FRF) прокомментировала новости об экстренной госпитализации 80-летнего главного тренера национальной команды Мирчи Луческу.

Ранее о потере сознания Луческу во время технического совещания перед тренировкой сообщила португальская газета A Bola.

«Федерация футбола Румынии хотела бы проинформировать общественность и представителей СМИ о медицинском инциденте, произошедшем сегодня на тренировочном сборе сборной Румынии. Во время технического совещания перед последней тренировкой перед отъездом в Словакию тренер Мирча Луческу почувствовал себя плохо. Члены медицинского штаба сборной немедленно оказали ему первую помощь на месте.

После звонка в службу экстренной помощи на тренировочную базу срочно выехали две бригады скорой помощи. Благодаря оперативной помощи медицинского персонала состояние тренера быстро стабилизировалось.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения.

Мы вернёмся с дополнительной информацией по мере её поступления», — написано в заявлении.

Луческу возглавляет сборную Румынии с лета 2024 года. С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Зенит».

Материалы по теме
Мирча Луческу установил исторический рекорд среди тренеров в футболе — Transfermarkt

Самые большие стадионы мира:

