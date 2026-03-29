Football Insider оценил вероятность перехода Салаха в «Реал» или «ПСЖ» летом

Нападающий Мохамед Салах, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, рассматривает вариант с тем, чтобы остаться в Европе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, немногие клубы могут обеспечить ему соответствующую зарплату. Однако мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Бавария» способны на это. К тому же эти команды обращают внимание на возможность подписания египетского вингера бесплатно грядущим летом.

При этом подчёркивается, что «Реал», «ПСЖ» и «Бавария» не будут предпринимать сверхусилий ради перехода 33-летнего футболиста. На текущий момент «все признаки указывают на переход Салаха в саудовскую Про-Лигу».

Материалы по теме Фото Мохамед Салах опубликовал фото на фоне трофеев, выигранных с «Ливерпулем»

Сколько зарабатывают футболисты: