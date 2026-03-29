Тренер «Зенита» оценил состояние Караваева после тяжёлой травмы и долгой реабилитации

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о состоянии защитника команды Вячеслава Караваева, восстановившегося после травмы крестообразных связок колена.

«Слава богу, он сыграл и в кубковом матче, и против «Кайрата» вышел. И в тренировочном процессе Караваев уже достаточно комфортно себя чувствует. Игрок он опытный, давно в команде, и все его поддерживают», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В текущем сезоне он лишь раз вышел на поле в составе сине-бело-голубых в официальном матче. Всю первую часть сезона футболист пропустил из-за повреждения.