Роман Шишкин: было ощущение, что с Никарагуа в сборной России каждый играл сам за себя

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался об игре национальной команды в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Я ездил в Краснодар на матч сборной России с Никарагуа. Присутствовал на предыгровой тренировке — у всех было хорошее настроение, улыбались. Было чувство, что меньше пяти мячей не будет. У меня вообще был прогноз, что сборная забьёт в районе семи. Предвиделось похожее на матч с Брунеем. Оказалось, что Никарагуа не были мальчиками для битья. Они играли плотно и агрессивно. Честно говоря, меня удивила игра Никарагуа.

Не сказать, что разочаровала, но удивила игра сборной России. В первую очередь по настрою. Я понимаю, что тяжело замотивировать себя на такие игры. После первого гола всё должно было пойти по накатанной, но было ощущение, что не в полную силу играла сборная России и по движению, и по тактическим моментам, и по прессингу. Если добавить чуть прессинга с нашей стороны, можно было создавать ещё больше моментов и забивать. Ещё я не увидел сыгранности у состава нашей сборной. Было ощущение недопонимания на поле. Понятно, что все игроки обучены, но не хватало целостности. Как будто каждый играл сам за себя. Мы должны не просто обыгрывать Никарагуа, а ещё и комбинировать на протяжении всего матча», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следующий матч сборной России состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команда сыграет с Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.