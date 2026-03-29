Константин Лепёхин: «Краснодар» сохраняет мотивацию и движение, как в чемпионском сезоне

Бывший футболист «Зенита» и «Кубани» Константин Лепёхин назвал два клуба, игра которых произвела на него впечатление в весенней части сезона.

«По игре весной в РПЛ мне очень нравится «Краснодар». Они сохраняют мотивацию, настрой и движение, которое было в чемпионском сезоне. Это на самом деле не очень часто бывает, чтобы команда после удачного сезона так же уверенно продолжала следующий. И «Балтика» после зимнего перерыва хорошо играет. Мы видим, что у них всё сохраняется на прежнем уровне. Такая же агрессия и движение — всё так же. Эти два клуба стоит отметить в весенней части сезона», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 49 очками в 22 матчах. Отрыв от «Зенита» за восемь туров до финиша составляет одно очко. «Балтика» с 42 очками располагается на четвёртой строчке.

