Джон Джон считает, что у Сантоса и Энрике очень хорошие шансы поехать на ЧМ с Бразилией

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился мнением об игре одноклубников Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии в товарищеском матче с Францией (1:2), а также оценил их шансы поехать в составе национальной команды на чемпионат мира — 2026.

В матче с Францией Дуглас Сантос отыграл 71 минуту. Энрике вышел на поле после перерыва и сделал результативную передачу.

«Они отлично сыграли за национальную команду. Поздравляю Луиса с голевой передачей, для него это очень важно в матче с таким сложным соперником, как Франция. Сейчас им предстоит матч с Хорватией. Уверен, что и Луис, и Дуглас сыграют в нём. Что касается шансов поехать на чемпионат мира, у них очень хорошие шансы», — приводит слова Джона Metaratings.

