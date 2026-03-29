Джон Джон считает, что у Сантоса и Энрике очень хорошие шансы поехать на ЧМ с Бразилией

Джон Джон считает, что у Сантоса и Энрике очень хорошие шансы поехать на ЧМ с Бразилией
Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился мнением об игре одноклубников Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии в товарищеском матче с Францией (1:2), а также оценил их шансы поехать в составе национальной команды на чемпионат мира — 2026.

В матче с Францией Дуглас Сантос отыграл 71 минуту. Энрике вышел на поле после перерыва и сделал результативную передачу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 32'     0:2 Экитике – 65'     1:2 Бремер – 78'    
Удаления: нет / Юпамекано – 55'

«Они отлично сыграли за национальную команду. Поздравляю Луиса с голевой передачей, для него это очень важно в матче с таким сложным соперником, как Франция. Сейчас им предстоит матч с Хорватией. Уверен, что и Луис, и Дуглас сыграют в нём. Что касается шансов поехать на чемпионат мира, у них очень хорошие шансы», — приводит слова Джона Metaratings.

Материалы по теме
Нино оценил шансы Сантоса и Энрике на попадание в итоговой состав сборной Бразилии на ЧМ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

