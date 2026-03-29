Роман Шишкин: Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался об игре экс-форварда красно-белых Александра Соболева, в данный момент выступающего за санкт-петербургский «Зенит».

«Я не удивился невызовом Соболева в сборную России. Да, он забивает в каждом матче, но Соболев, который был в «Спартаке», — это другой игрок. Он провёл много времени на скамейке запасных, потерял игровой ритм. В «Спартаке» же Соболев не только забивал, но и создавал моменты, был хорош в борьбе. На мой взгляд, это был другой Соболев, нежели сейчас», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что вызовет Соболева в национальную команду, если тот продолжит показывать нынешний уровень футбола.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо».