Анатолий Тимощук оценил перспективы «Кайрата» после трансфера Сатпаева в «Челси»

Бывший полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук оценил перспективы клуба после выступления в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, а также высказался о переходе нападающего чемпионов Казахстана Дастана Сатпаева в «Челси».

«Ребята явно прибавили в уверенности. Как вы знаете, одного игрока «Кайрата» [Сатпаева] даже продали в «Челси». Качественный, скоростной нападающий. Видно, что в команде есть и другие молодые интересные игроки. Отношение к клубу главного акционера Кайрата Советаевича [Боранбаева], клубная академия – всё это в комплексе приносит свои плоды. В «Кайрате» сложился хороший костяк из легионеров, Мартынович долго играет, но наряду с иностранцами в основе появляется всё больше и больше своих воспитанников. Я думаю, «Кайрат» по праву является лидером футбола Казахстана. В новом сезоне они тоже неплохо стартанули. Да, один матч сыграли вничью, но уверен, что в концовке мы снова увидим «Кайрат» в борьбе за первое место. Прямо сейчас эта команда укомплектована лучше всех в стране», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Анатолий Тимощук перешёл из «Зенита» в «Кайрат» летом 2015-го, где спустя полтора года и завершил футбольную карьеру. Украинец работает в тренерском штабе клуба из Санкт-Петербурга с сентября 2017-го.