AS поделился подробностями о будущем Карвахаля в «Реале»

Мадридский «Реал» отложил вопрос о будущем капитана и защитника Даниэля Карвахаля на неопределённый срок. Контракт 34-летнего футболиста заканчивается грядущим летом. Похожая ситуация была с экс-игроками «сливочных» Начо Фернандесом, Тони Кроосом и Лукой Модричем, чьё будущее в клубе определилось в последние дни сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Реале» осознают важность Карвахаля, но это не означает, что «Королевский клуб» в обязательном порядке пролонгирует трудовое соглашение с футболистом.

По ходу нынешнего сезона различные команды обращались к защитнику, чтобы узнать о его намерениях. Однако Карвахаль всегда отвечал, что его приоритет — остаться в «Реале».

Игрок является воспитанником «сливочных». В составе взрослой команды Карвахаль принял участие в 446 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами.

