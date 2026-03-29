Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — Химик, результат матча 29 марта 2026, счёт 2:1, товарищеский матч

«Пари НН» победил «Химик» из Второй лиги в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между нижегородским «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги и выступающим в Леон-Второй лиге «Химиком». Встреча состоялась в международную паузу на игры сборных. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты нижегородской команды.

В составе клуба РПЛ забитыми мячами отметились нападающий Адриан Бальбоа (с пенальти) и 21-летний форвард Станислав Лапинский.

Первым для «Пари НН» матчем после паузы на сборные станет игра 23-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 5 апреля. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Алексея Шпилевского занимают 14-е место с 20 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android