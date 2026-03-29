«Пари НН» победил «Химик» из Второй лиги в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между нижегородским «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги и выступающим в Леон-Второй лиге «Химиком». Встреча состоялась в международную паузу на игры сборных. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты нижегородской команды.

В составе клуба РПЛ забитыми мячами отметились нападающий Адриан Бальбоа (с пенальти) и 21-летний форвард Станислав Лапинский.

Первым для «Пари НН» матчем после паузы на сборные станет игра 23-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 5 апреля. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Алексея Шпилевского занимают 14-е место с 20 очками.