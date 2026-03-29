Дидье Дешам высказался о проблемах сборной Франции во время визита в США

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о трудностях, с которыми столкнулась команда во время визита в США для проведения товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией. Он выразил разочарование по поводу логистических проблем и беспрецедентных мер безопасности, с которыми французы столкнулись во время турне по Соединённым Штатам.

«По прибытии мы провели невероятное количество времени в аэропорту, где нас проверяли так, как я никогда в жизни не видел.

Что касается температуры, то у нас всё в порядке. У нас есть проблемы, о которых я знал и которые всё ещё существуют, особенно в отношении времени в пути. Тот факт, что мы побывали в Бостоне, является для нас важной репетицией, потому что мы будем там играть на ЧМ.

Мы должны свести к минимуму разного рода сложности и адаптироваться. Этим летом будет дополнительная жара, восстановление будет важным. Мы адаптируемся и сделаем всё возможное, чтобы тратить меньше энергии на всё, что происходит вне поля», — приводит слова Дешама Goal.