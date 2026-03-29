Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дешам высказался о проблемах сборной Франции во время визита в США

Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о трудностях, с которыми столкнулась команда во время визита в США для проведения товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией. Он выразил разочарование по поводу логистических проблем и беспрецедентных мер безопасности, с которыми французы столкнулись во время турне по Соединённым Штатам.

«По прибытии мы провели невероятное количество времени в аэропорту, где нас проверяли так, как я никогда в жизни не видел.

Что касается температуры, то у нас всё в порядке. У нас есть проблемы, о которых я знал и которые всё ещё существуют, особенно в отношении времени в пути. Тот факт, что мы побывали в Бостоне, является для нас важной репетицией, потому что мы будем там играть на ЧМ.

Мы должны свести к минимуму разного рода сложности и адаптироваться. Этим летом будет дополнительная жара, восстановление будет важным. Мы адаптируемся и сделаем всё возможное, чтобы тратить меньше энергии на всё, что происходит вне поля», — приводит слова Дешама Goal.

Материалы по теме
Дешам рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android