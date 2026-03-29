Константин Лепёхин: ЦСКА нужно быстрее закончить конфликт Мойзеса и Челестини

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о конфликте между защитником ЦСКА Мойзесом и главным тренером команды Фабио Челестини.

«Ситуация сложная, она не добавляет плюсов ни Челестини, ни самому Мойзесу, ни в целом клубу. В такой ситуации должен однозначно вмешаться клуб. Всё-таки Челестини и Мойзес — это наёмные работники, а руководство клуба должно занять какую-то однозначную позицию и всё это быстрее закончить. Считаете, что прав Мойзес? Значит, убираете Челестини и работаете, пока не поздно: ещё сезон идёт, надо брать очки. Если Мойзес неправ? Отстраняете его и заканчиваете эту бузу, и пусть ЦСКА учится играть без него. Вот и всё», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мойзес был отстранён от тренировок с основной командой ЦСКА из-за словесной перепалки с Челестини, которая произошла после матча с «Краснодаром» (0:4) в Фонбет Кубке России в раздевалке. Сообщалось, что Мойзес при всех критиковал главного тренера.

