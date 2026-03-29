Клопп предложил «Ливерпулю» подписать вингера «РБ Лейпциг» на замену Салаху — The Sun

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает следить за будущим клуба и предложил усилить состав. По информации The Sun, немецкий специалист обратился к руководству команды с рекомендацией подписать ивуарийского вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг».

Клопп считает, что 23-летний футболист может стать идеальным преемником Мохамеда Салаха, который объявил о своём намерении покинуть мерсисайдский клуб. По мнению источника, Диоманд проявил себя как открытие сезона в Бундеслиге, демонстрируя качества, которые когда-то сделали Салаха звездой мирового футбола. У Клоппа есть уверенность в том, что у молодого игрока есть невероятная скорость, умение обыгрывать защитников один на один и выдающаяся результативность при смещении с правого фланга.

В текущем сезоне Диоманд провёл 29 матчей за «РБ Лейпциг», забив 11 голов и отдав восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.