Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп предложил «Ливерпулю» подписать вингера «РБ Лейпциг» на замену Салаху — The Sun

Клопп предложил «Ливерпулю» подписать вингера «РБ Лейпциг» на замену Салаху — The Sun
Комментарии

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает следить за будущим клуба и предложил усилить состав. По информации The Sun, немецкий специалист обратился к руководству команды с рекомендацией подписать ивуарийского вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг».

Клопп считает, что 23-летний футболист может стать идеальным преемником Мохамеда Салаха, который объявил о своём намерении покинуть мерсисайдский клуб. По мнению источника, Диоманд проявил себя как открытие сезона в Бундеслиге, демонстрируя качества, которые когда-то сделали Салаха звездой мирового футбола. У Клоппа есть уверенность в том, что у молодого игрока есть невероятная скорость, умение обыгрывать защитников один на один и выдающаяся результативность при смещении с правого фланга.

В текущем сезоне Диоманд провёл 29 матчей за «РБ Лейпциг», забив 11 голов и отдав восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android