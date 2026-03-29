Мбаппе заявил, что «Реал» — именно тот клуб, который способен победить «Баварию»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о грядущих матчах с «Баварией» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Соперничество с «Баварией»? Если кто-то и может их победить, так это мадридский «Реал», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito со ссылкой на TF1.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 7 апреля и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная игра назначена на 15 апреля и пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе принял участие в девяти матчах, в которых он отметился 13 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме Мбаппе высказался о возможности стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: