Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мбаппе заявил, что «Реал» — именно тот клуб, который способен победить «Баварию»

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о грядущих матчах с «Баварией» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Соперничество с «Баварией»? Если кто-то и может их победить, так это мадридский «Реал», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito со ссылкой на TF1.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 7 апреля и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная игра назначена на 15 апреля и пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе принял участие в девяти матчах, в которых он отметился 13 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

