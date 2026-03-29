«Хоть Гвардиолу приглашай». Экс-игрок «Крыльев» Бараса — о возможной отставке Адиева

«Хоть Гвардиолу приглашай». Экс-игрок «Крыльев» Бараса — о возможной отставке Адиева
Бывший защитник «Крыльев Советов» Нериус Бараса высказался о возможном уходе с поста главного тренера самарцев российского специалиста Магомеда Адиева.

«Не знаю, принято ли уже решение по отставке Адиева из «Крыльев Советов». Но прямо сейчас я бы не рисковал. Какой смысл за полтора месяца до окончания сезона убирать тренера, который ещё не лишился шансов закончить чемпионат вне зоны стыков? Осталось восемь игр. Придёт новый тренер, и пока он познакомится с командой, всё посмотрит — ему понадобится время.

Я не вижу смысла так сильно рисковать. Если у нового тренера не получится, всё свалят на Адиева. Так дайте ему доработать и оценивайте по окончании сезона. Если не нравился Адиев, можно было поменять его после первой части чемпионата и дать новому тренеру время подготовить команду зимой. А сейчас хоть Гвардиолу приглашай — он ничего не сделает», — сказал Бараса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

