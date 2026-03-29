Батраков опередил Кисляка в топ-10 молодых игроков по влиянию на результат по индексу РПЛ

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков опередил опорника ЦСКА Матвея Кисляка в рейтинге молодых игроков по индексу РПЛ, который оценивает вклад футболистов, родившихся после 1 января 2004 года, в результаты команды. Как сообщает пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале, полузащитник железнодорожников вернул себе лидерство в индивидуальном рейтинге после 22 туров.
Топ-10 молодых игроков по индексу РПЛ за 22 тура сезона-2025/2026
1. Алексей Батраков («Локомотив») — 115,928.
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 111,390.
3. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 79,411.
4. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 75,190.
5. Илья Рожков («Рубин») — 74,908.
6. Матвей Лукин (ЦСКА) — 65,010.
7. Максим Шнапцев («Пари НН») — 2,586.
8. Игорь Дмитриев («Спартак») — 55,616.
9. Андрей Ивлев («Пари НН») — 54,913.
10. Иван Лепский («Крылья Советов») — 42,918.