Батраков опередил Кисляка в топ-10 молодых игроков по влиянию на результат по индексу РПЛ

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков опередил опорника ЦСКА Матвея Кисляка в рейтинге молодых игроков по индексу РПЛ, который оценивает вклад футболистов, родившихся после 1 января 2004 года, в результаты команды. Как сообщает пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале, полузащитник железнодорожников вернул себе лидерство в индивидуальном рейтинге после 22 туров.

Топ-10 молодых игроков по индексу РПЛ за 22 тура сезона-2025/2026

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 115,928.

2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 111,390.

3. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 79,411.

4. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 75,190.

5. Илья Рожков («Рубин») — 74,908.

6. Матвей Лукин (ЦСКА) — 65,010.

7. Максим Шнапцев («Пари НН») — 2,586.

8. Игорь Дмитриев («Спартак») — 55,616.

9. Андрей Ивлев («Пари НН») — 54,913.

10. Иван Лепский («Крылья Советов») — 42,918.