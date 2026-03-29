Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков опередил Кисляка в топ-10 молодых игроков по влиянию на результат по индексу РПЛ

Батраков опередил Кисляка в топ-10 молодых игроков по влиянию на результат по индексу РПЛ
Комментарии

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков опередил опорника ЦСКА Матвея Кисляка в рейтинге молодых игроков по индексу РПЛ, который оценивает вклад футболистов, родившихся после 1 января 2004 года, в результаты команды. Как сообщает пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале, полузащитник железнодорожников вернул себе лидерство в индивидуальном рейтинге после 22 туров.

Топ-10 молодых игроков по индексу РПЛ за 22 тура сезона-2025/2026

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 115,928.
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 111,390.
3. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 79,411.
4. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 75,190.
5. Илья Рожков («Рубин») — 74,908.
6. Матвей Лукин (ЦСКА) — 65,010.
7. Максим Шнапцев («Пари НН») — 2,586.
8. Игорь Дмитриев («Спартак») — 55,616.
9. Андрей Ивлев («Пари НН») — 54,913.
10. Иван Лепский («Крылья Советов») — 42,918.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android