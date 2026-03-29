Мбаппе: в «Реале» критиковали Роналду, Ди Стефано, почему я должен стать исключением?

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к критике, которой он подвергается в «Королевском клубе».

«В «Реале» критиковали всех: Роналду, Ди Стефано. Не понимаю, почему я должен стать исключением? Испанцы — страстные люди. Для них болеть за «Реал» — это как религия», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito со ссылкой на TF1.

Мбаппе играет за испанский гранд с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

