Экс-игрок «Крыльев» Нериус Бараса: не верю, что Адиев хотел кинуть команду и убежать

Бывший игрок «Крыльев Советов» Нериус Бараса выразил уверенность, что тренер Магомед Адиев не мог покинуть команду по ходу сезона. Ранее сообщалось, что специалист может уйти из самарского клуба и возглавить казахстанский «Актобе».

«Все восприняли новости о переговорах Адиева с «Актобе» негативно, но, как было на самом деле, никто не знает. «Сбежал» — нехорошее слово. Если бы Адиев хотел сбежать из «Крыльев», надо было делать это ещё в самом начале — когда не было команды, не хватало игроков.

Я не верю, что он хотел кинуть команду и убежать. Может, его на самом деле позвали друзья, там он с кем-то встретился — законом ведь не запрещено. А пишут: «Убежал предатель». Нужно смотреть на факты — Адиев сейчас в команде, работает», — сказал Бараса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.