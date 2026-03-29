«Двоякие впечатления». Семак оценил выступление «Зенита» в весенней части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых на старте весенней части нынешнего сезона.

В официальных матчах в 2026 году санкт-петербургская команда одержала пять побед в шести матчах во всех турнирах. Подопечные Семака проиграли только во встрече 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). После 22 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.

«Двоякие впечатления. С одной стороны, всё-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток. В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее думаю, что достойно прошли этот отрезок, за исключением игры в Оренбурге», — приводит слова Семака Metaratings.

