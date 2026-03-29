Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Двоякие впечатления». Семак оценил выступление «Зенита» в весенней части сезона

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых на старте весенней части нынешнего сезона.

В официальных матчах в 2026 году санкт-петербургская команда одержала пять побед в шести матчах во всех турнирах. Подопечные Семака проиграли только во встрече 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). После 22 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.

«Двоякие впечатления. С одной стороны, всё-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток. В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее думаю, что достойно прошли этот отрезок, за исключением игры в Оренбурге», — приводит слова Семака Metaratings.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android