Боселли высказался о победе «Краснодара» над медиафутбольным «Амкалом» в паузу на сборные

Форвард «Краснодара» Хуан Боселли прокомментировал победу чёрно-зелёных над медиафутбольным клубом «Амкал» (4:0) в товарищеском матче. Игра проходила в паузу на матчи сборных на стадионе академии ФК «Краснодар».

— Хуан, поздравляем с первым голом за «быков». Есть ли какие-то эмоции по этому поводу или для эмоций придётся подождать официальных игр?

— Что ж, эти товарищеские матчи всегда важны для успеха в чемпионате. Я рад поработать и помочь команде. Продолжаем трудиться для достижения главной цели — победы в чемпионате.

— Что скажешь об «Амкале», смогла ли команда из Медиалиги оказать необходимый уровень сопротивления?

— Думаю, они поступили смело, приехав сюда сыграть с «Краснодаром», и они показали хорошую игру.

— Ты впервые сыграл на стадионе академии ФК «Краснодар», как тебе эта арена?

— Это прекрасный стадион, замечательный, очень красивый. Честно говоря, у клуба превосходная инфраструктура, и очень хорошо, что у молодых ребят есть такие замечательные условия для развития.

— Сегодня были почти полные трибуны, была ли атмосфера достойна официального матча?

— Мы всегда благодарны людям, которые приходят поддержать нас на всех матчах, в том числе и на таких, как этот. Счастлив за город и команду, — сказал Боселли в интервью YouTube-каналу «Краснодара».