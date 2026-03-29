Роман Шишкин: «Локомотив» своими ресурсами выжимает максимум, находясь на третьем месте

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о перспективах московского «Локомотива» в борьбе за чемпионство.

«Локомотиву» будет тяжело в борьбе за чемпионство. Начинается самая интрига. Каждое очко будет на вес золота. Мы прекрасно понимаем, что каждая команда может забуксовать, в том числе «Краснодар» и «Зенит». Будет интересно. На первый план выйдет опыт борьбы за чемпионство, где преимущество у «Краснодара» и «Зенита». «Локомотив» своими ресурсами на сегодняшний день выжимает максимум, находясь на третьем месте.

Я буду приятно удивлён, если за чемпионство будут бороться не две команды, а подключится «Локомотив» и кто-то ещё. Однако пока основную конкуренцию вижу между «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 туров РПЛ «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками.