Камавинга: люди думают, что Винисиус — проблема из-за криков на поле, но это не так

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга подчеркнул, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор является хорошим человеком, несмотря на эмоциональность на поле.

«Вини — мой друг. Он замечательный человек.

Думаю, люди не понимают этого, потому что он часто кричит на поле, и они считают это проблемой. Но на самом деле Вини просто очень эмоциональный парень. Когда знаешь его лично, понимаешь, что он действительно замечательный человек», — приводит слова Камавинга журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. Камавинга выступает в составе мадридской команды с 2021 года.

