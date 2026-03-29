«Барселона» покинет «Камп Ноу» на несколько месяцев сезона-2027/2028 — Mundo Deportivo

«Барселона» будет вынуждена покинуть стадион «Камп Ноу» на первые несколько месяцев сезона-2027/2028 для завершения установки крыши. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб, вероятно, снова сыграет на «Олимпийском стадионе Монжуик».

Ранее сообщалось, что монтаж кровли, запланированный на лето 2027 года, займёт больше времени, чем ожидалось. Изначально в «Барселоне» рассчитывали уложиться примерно в четыре с половиной месяца. Однако инженеры указывают на срок до семи месяцев, в течение которых проводить матчи на арене будет невозможно.

Операционный директор клуба Жоан Сентеллес отмечал, что «Барселона» планирует сыграть три последних тура сезона-2026/2027 и три первых матча следующего чемпионата на выезде, чтобы освободить стадион для работ. В случае необходимости клуб может временно переехать на «Эстади Йохан Круифф» или вернуться на «Олимпийский стадион Монжуик». Однако второй вариант нежелателен из-за финансовых затрат, а первый не соответствует требованиям Ла Лиги по вместимости (минимум 15 тысяч мест).

