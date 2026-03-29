Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по возвращению Хави Симонса

В последние недели СМИ сообщают о возможном возвращении полузащитника Хави Симонса в «Барселону», в системе которой он находился с 2010 по 2019 год. Однако на текущий момент сине-гранатовые не рассматривают вариант с подписанием 22-летнего хавбека, как из-за высокой стоимости, так и из-за спортивного планирования. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, потенциальный переход Симонса обошёлся бы каталонскому клубу примерно в € 45 млн — сумму, которую он не готов потратить. Также возможное возвращение футболиста не соответствует текущей спортивной политике «Барселоны», направленной на развитие собственных талантов.

Минувшим летом Симонс стал игроком «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

