Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по возвращению Хави Симонса

В последние недели СМИ сообщают о возможном возвращении полузащитника Хави Симонса в «Барселону», в системе которой он находился с 2010 по 2019 год. Однако на текущий момент сине-гранатовые не рассматривают вариант с подписанием 22-летнего хавбека, как из-за высокой стоимости, так и из-за спортивного планирования. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, потенциальный переход Симонса обошёлся бы каталонскому клубу примерно в € 45 млн — сумму, которую он не готов потратить. Также возможное возвращение футболиста не соответствует текущей спортивной политике «Барселоны», направленной на развитие собственных талантов.

Минувшим летом Симонс стал игроком «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: