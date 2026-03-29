Экс-игрок «Крыльев» Бараса: в начале сезона Адиева на руках носили, всё могло быть хуже

Бывший защитник «Крыльев Советов» Нериус Бараса оценил работу главного тренера самарцев Магомеда Адиева. Ранее сообщалось, что специалист близок к уходу из клуба.

«Оценивая работу Адиева в «Крыльях», надо брать весь этот период целиком. В том числе и начало сезона, когда в команде было, образно говоря, пять футболистов. Огромные финансовые проблемы, баны. Болельщики, конечно, хотели бы даже не допускать мыслей о стыковых матчах. Но сколько у клуба было проблем с долгами…

Нельзя однозначно оценить работу Адиева, да и чемпионат ещё не закончился. Однако с учётом всех трудностей могло быть намного хуже. Когда «Крылья» неплохо стартовали, Адиева на руках носили. Но дальше не было возможности взять хороших футболистов — он работал с теми, кто есть», — сказал Бараса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.