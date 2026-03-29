Защитник «Сочи» Заика рассказал о работе экс-тренера Морено и методах подготовки

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о методах работы бывшего тренера команды испанца Роберта Морено. Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года и ранее тренировал сборную Испании. Под его руководством команда в сезоне-2023/2024 вылетела из РПЛ, а в следующем сезоне вернулась обратно. Заика выступает за «Сочи» с лета 2018 года.

— С Морено первые полгода я получал удовольствие, несмотря на то что мы вылетели. Как команда играла: были горящие глаза, каждый знал, что делать на поле. Просто топ! Поэтому я остался в клубе. Это одна из причин. А дальше он стал делать ставку не на тех. Качество терялось. Это одна из причин. Он не слышал никого.

— Когда главный тренер говорит, что футболистов никто не спасёт, — это же дико?

— Он считал себя самым топовым тренером. Сказал и сказал, я не обращал на это внимания.

— Как он готовился к «СКА‑Хабаровск» через искусственный интеллект?

— За две недели мы уже к нему готовились. Надо было каждый день просыпаться на полчаса раньше. В последние дни перед матчем мы просыпались в пять утра: завтрак, выезд на тренировку. Тренировались уже в восемь. И мы выиграли. Потом мы уже не спрашивали у искусственного интеллекта, как возвращаться после такой истории. Проиграли потом, кажется, «Шиннику» — провалили игру. Но приоритетом для него был именно тот матч в Хабаровске.

Главные действующие лица — футболисты. Отвечает же за всё тренер. Но всё же у каждого есть ответственность за происходящее. Ответственности друг перед другом не хватает сейчас, — сказал Заика в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 22 туров Мир РПЛ «Сочи» с девятью очками занимает последнюю, 16‑ю строчку в турнирной таблице.