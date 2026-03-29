Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Крыльев» Шамханов: Адиев кинул клуб своим отъездом в Казахстан

Комментарии

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Авалу Шамханов прокомментировал отъезд главного тренера команды Магомеда Адиева в Казахстан по ходу сезона. Ранее сообщалось, что специалист может уйти из самарского клуба и возглавить казахстанский «Актобе».

«Говоря об Адиеве, могу сказать, что так нельзя обманывать. На него положились, дали карт-бланш, а он не использовал его. В нынешнем положении «Крыльев» виноват он, а не игроки. Своим отъездом в Казахстан он кинул клуб. Я понимаю решение руководства убрать сейчас его. Напрасно он это сделал, было бы по-мужски, если бы он поставил клуб в известность.

У Челестини с ЦСКА плохие результаты весной, он тоже мог бы уехать, тем более он иностранец. Но он не побоялся остаться», — сказал Шамханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android