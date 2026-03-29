Иван Таранов: Адиева можно понять — он искал отступные пути из «Крыльев Советов»

Бывший футболист Иван Таранов высказался о ситуации с главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым. Ранее сообщалось, что специалист может уйти из самарского клуба и возглавить казахстанский «Актобе».

«Ситуация с Адиевым и «Крыльями» меня удивила. Именно то, что всё происходило в таком русле. «Крылья» начали исправлять ситуацию, а тут такое решение тренерское. Конечно, это всегда удивительно. Тем не менее его можно понять. Адиев примерно представлял, о чём речь. Наверное, не тот результат, который хотело руководство. Думаю, искал какие-то отступные пути, но удивительно, что всё произошло именно так и вылилось в СМИ», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

