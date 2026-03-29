«Если Исак оценивается в € 150 млн...» В «Баварии» заявили, что Кейн стоит € 250 млн

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес ответил на вопрос о стоимости 32-летнего нападающего Гарри Кейна. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 65 млн.

«Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал € 150 млн. Но тогда вы увидите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил € 150 млн. Если он оценивается в € 150 млн, то Гарри стоит € 250 млн», — приводит слова Хёнеса аккаунт The Touchline со ссылкой на Kicker.

Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» минувшим летом. По данным Transfermarkt, мерсисайдцы заплатили € 145 млн за шведского футболиста.

