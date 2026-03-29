Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если Исак оценивается в € 150 млн...» В «Баварии» заявили, что Кейн стоит € 250 млн

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес ответил на вопрос о стоимости 32-летнего нападающего Гарри Кейна. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 65 млн.

«Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал € 150 млн. Но тогда вы увидите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил € 150 млн. Если он оценивается в € 150 млн, то Гарри стоит € 250 млн», — приводит слова Хёнеса аккаунт The Touchline со ссылкой на Kicker.

Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» минувшим летом. По данным Transfermarkt, мерсисайдцы заплатили € 145 млн за шведского футболиста.

Материалы по теме
«Неизвестно, когда придут саудовцы...» В «Баварии» высказались о будущем Кейна

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android