«Краснодар» лидирует по жёлтым карточкам в Кубке России

Игроки «Краснодара» получили 27 предупреждений в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России, что является наибольшим показателем среди всех команд. На одно предупреждение отстали махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив».

В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» одолел ЦСКА по сумме двух встреч. В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России краснодарский клуб встретится с московским «Динамо». Матчи запланированы на 8 апреля и 5 мая.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.