Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: как только Соболев перестанет забивать, все его перформансы превратятся в негатив

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об эпатажности форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Ранее нападающий заявил в интервью, что больше не будет хорошим мальчиком.

«Возможно, Соболеву посоветовали, может, он сам догадался, что нужно больше о себе заявлять в прессе, чтобы больше писали, говорили, обсуждали. Имеет место быть и такая тактика. Я думаю, что всё зависит от голов. Соболев забивает сейчас — о нём говорят в позитивных тонах.

Как только перестанет забивать, все перформансы превратятся в негатив. Причём те же самые люди, которые сейчас радуются и восхищаются им, будут писать о нём негативно в контексте этих перформансов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android