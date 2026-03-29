Лепёхин: как только Соболев перестанет забивать, все его перформансы превратятся в негатив

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об эпатажности форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Ранее нападающий заявил в интервью, что больше не будет хорошим мальчиком.

«Возможно, Соболеву посоветовали, может, он сам догадался, что нужно больше о себе заявлять в прессе, чтобы больше писали, говорили, обсуждали. Имеет место быть и такая тактика. Я думаю, что всё зависит от голов. Соболев забивает сейчас — о нём говорят в позитивных тонах.

Как только перестанет забивать, все перформансы превратятся в негатив. Причём те же самые люди, которые сейчас радуются и восхищаются им, будут писать о нём негативно в контексте этих перформансов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.