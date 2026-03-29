В «Баварии» рассказали об общении с Гвардиолой перед назначением Компани

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес сообщил, что клуб консультировался с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити», перед назначением Венсана Компани на должность главного тренера.

«Когда мы позвонили Пепу Гвардиоле перед подписанием Венсана [Компани] и спросили его мнение о нём, он ответил, что мы можем назначать Компани не задумываясь», — приводит слова Хёнеса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Kicker на странице в социальной сети X.

Бывший капитан «Манчестер Сити» был назначен на должность главного тренера «Баварии» летом 2024 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии и выиграла Суперкубок страны.

