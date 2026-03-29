Стала известна позиция Паса по переходу в «Реал» на фоне интереса «Арсенала» и «Челси»

Стала известна позиция Паса по переходу в «Реал» на фоне интереса «Арсенала» и «Челси»
«Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляли интерес к полузащитнику «Комо» Нико Пасу, однако им сообщили, что единственный вариант продолжения карьеры, рассматриваемый хавбеком, — возвращение в мадридский «Реал». «Королевский клуб» воспользуется опцией обратного выкупа игрока грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в испанском гранде пообещали Пасу ключевую роль в основной команде. В «Реале» считают, что 21-летний полузащитник станет «следующей суперзвездой мирового футбола».

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» выкупит игрока за € 9 млн.

Пас находился в системе «Реала» с 2016 по 2024 год, когда перешёл в «Комо». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

