Игрок «Сочи» Заика: ситуация максимально плачевная. Нас списали

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о положении клуба. «Горожане» занимают последнее место в Мир Российской Премьер-Лиге с девятью очками в 22 турах. Отставание от зоны переходных матчей составляет 11 очков.

«Ситуация максимально плачевная, но лицо надо сохранять всегда. Опускаться уже некуда. Есть фамилия, имя, клуб. Надо играть за это. Мы можем выходить и получать удовольствие от футбола. Другое дело, что тяжело получать удовольствие от такого футбола. Нас списали, и это нормально: девять очков отставания [от предпоследнего места]. Самый тяжёлый год. Даже когда первый раз вылетали, такого не было.

[При Осинькине] поначалу был эмоциональный всплеск, но потом всё сходило на нет. Я могу попытаться замотивировать, а поможет ли это? Люди в таком возрасте всё сами должны понимать. А то, что я капитан, не все воспринимают. И я должен учиться, я же капитан первый год. Дисциплина — основная проблема. Это ужасно, что я вижу. Где‑то, может, и надо перезагрузиться, выйти из зоны комфорта, трудиться. Если ты сбавил к себе требования, значит, опустился», — сказал Заика в эфире «Матч ТВ».