Бернарду сообщил «Сити» об уходе из клуба, известен главный претендент на игрока — CO

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва официально уведомил клуб, что покинет его по окончании сезона в связи с истечением контракта. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главным претендентом на 31-летнего футболиста является «Лос-Анджелес» из МЛС. В Европе определённый интерес к игроку проявляют мадридский «Атлетико», «Барселона», «Ювентус» и «Наполи». Подчёркивается, что Бернарду хочет продолжить карьеру в команде, борющейся за высокие места, но при этом намерен сохранить солидную зарплату.

Португалец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он забил 76 голов в 449 матчах во всех турнирах и шесть раз стал чемпионом Англии.

