Участие Винисиуса Жуниора в матче Бразилии с Хорватией под вопросом — The Touchline

Участие нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в товарищеском матче с Хорватией вызывает сомнения, сообщает The Touchline в социальной сети Х. После встречи с Францией игрок испытывал дискомфорт и тренировался только в тренажёрном зале.

Анализы, проведённые футболисту, не показали травм, однако главный тренер Карло Анчелотти решил проявить осторожность по отношению к ситуации с Винисиусом. Мадридский клуб пока не знает о степени дискомфорта игрока и продолжает следить за тем, какое решение примет сборная Бразилии.

Матч сборной Бразилии с Хорватией запланирован на 1 апреля. В товарищеском матче с Францией, состоявшемся 26 марта, сборная Бразилии уступила со счётом 1:2.

