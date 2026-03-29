Ахмат Грозный — Алания Владикавказ, результат матча 29 марта 2026, счет 3:0, товарищеский матч

«Ахмат» победил «Аланию» из Второй лиги в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между грозненским «Ахматом» из Мир Российской Премьер-Лиги и выступающей в Леон Второй лиге «Аланией» из Владикавказа. Встреча состоялась в международную паузу на игры сборных. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты грозненской команды.

Полузащитник «Ахмата» Рифат Жемалетдинов открыл счёт в матче на 17-й минуте. На 62-й минуте хавбек Папа Амади Гадио удвоил преимущество клуба РПЛ. На 86-й минуте Гадио оформил дубль.

Первым для «Ахмата» матчем после паузы на сборные станет игра 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 4 апреля. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Станислава Черчесова занимают восьмое место с 30 очками.

