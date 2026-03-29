«Динамо» со счётом 5:0 разгромило «Тверь» в товарищеском матче, Сергеев и Рубенс забили

Завершился товарищеский матч между московским «Динамо» и «Тверью». Встреча состоялась в международную паузу на игры сборных на базе в Новогорске. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

На седьмой минуте нападающий Ульви Бабаев вывел «Динамо» вперёд. На 23-й минуте бразилец Рубенс удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев довёл преимущество столичной команды до разгромного. На 60-й минуте форвард Иван Сергеев забил ещё один гол. На 83-й минуте защитник Максим Балахонов установил окончательный счёт.

В первом матче после международной паузы «Динамо» примет на своём поле «Оренбург». Команды сыграют в субботу, 4 апреля, в рамках 23-го тура РПЛ. После 22 проведённых встреч бело-голубые с 30 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.